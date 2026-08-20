İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: Silahlarımız Farklı Olacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Sardar Mohebbi, "Bir savaş çıkarsa silahlarımız her açıdan geçmiştekilerden tamamen farklı olacaktır" dedi.

İran, muhtemel yeni bir çatışma konusunda ABD'yi uyardı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Sardar Mohebbi, İran'ın silah üretmeye devam ettiğini ve yeni bir çatışma çıkması halinde daha yıkıcı silahlar kullanacağını belirtti. Mohebbi, "Devrim Muhafızları füzelerinde kullanılan savaş başlıklarının yıkıcı gücü, önceki savaşlarda kullanılanların çok ötesindedir ve bir savaş çıkarsa silahlarımız her açıdan geçmiştekilerden tamamen farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mohebbi, söz konusu değişiklikler arasında daha yüksek isabet oranına ve daha uzun menzile sahip yeni nesil savaş başlıklarının da bulunduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı