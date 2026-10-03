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İran devlet TV'si IRIB Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinde patlama olduğunu bildirdi

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İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, "ihlalde bulunduğu" belirtilen tankerin boğaza girdiği sırada takip sistemini kapattığı aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin gerilim sürerken, bölgede yeni bir gelişme yaşandı. İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, "ihlalde bulunduğu" belirtilen tankerin boğaza girdiği sırada takip sistemini kapattığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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