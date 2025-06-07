İran'dan Trump'ın Seyahat Yasağına Şiddetli Tepki

İran'dan Trump'ın Seyahat Yasağına Şiddetli Tepki
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 12 ülke vatandaşlarının girişini yasaklayan kararına tepki gösterdi. Karar, İran halkına ve Müslümanlara karşı düşmanlık olarak değerlendirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini tamamen yasaklayan kararnameyi imzalamasına tepki göstererek, "ABD hükümetinin İran vatandaşlarını sadece dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini tamamen yasaklayan kararnamesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın ABD'li yetkililerin "üstünlükçü ve ırkçı" zihniyetlerinin açık bir göstergesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, "ABD hükümetinin İran vatandaşlarını sadece dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir. Ayrıca uluslararası hukukun temel ilkelerinden olan ayrımcılık yasağını ve temel insan haklarını da açıkça ihlal etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Bu durum, ABD hükümetine sorumluluk yüklüyor"

Açıklamada, "Yüz milyonlarca insanın da sadece milliyeti veya dini nedeniyle başka bir ülkeye seyahat hakkından mahrum bırakılması, ABD yönetimindeki sistematik ırkçılığın ve ayrımcılığın açık bir göstergesidir. Bu durum, insan haklarına ilişkin uluslararası normları ihlal etmekte ve ABD hükümetine uluslararası düzeyde sorumluluk yüklemektedir" denildi. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarının, ABD'nin insan hakları ihlallerine ve tek taraflı yaklaşımlarına açıkça karşı çıkması gerektiği vurgulandı. İran'ın da ABD'nin ayrımcı kararlarının yol açtığı etkiler karşısında İran vatandaşlarının haklarını korumak için gerekli tüm adımları atacağı ifade edildi.

ABD'den 12 ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, Iran, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişine tamamen yasak getiren "Amerika Birleşik Devletleri'ni Yabancı Teröristlerden ve Diğer Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği Tehditlerinden Korumak İçin Yabancı Uyrukluların Girişinin Sınırlandırılması" adlı kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise kararnamenin 9 Haziran'da yürürlüğe gireceği ve bu tarih öncesinde alınan vizelerin iptal edilmeyeceği duyurulmuştu.

Trump ilk döneminde benzer bir yasak getirmişti

Başkan Trump, ilk görev döneminde de çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden gelen yolculara yönelik seyahat yasağı uygulamış, bu karar ciddi tartışmalara neden olmuştu. Uygulama, 2021'de göreve gelen Başkan Joe Biden tarafından iptal edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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