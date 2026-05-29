İran'dan Trump'ın açıklamalarına tepki: "Batılıların 'şöyle olmalı, böyle olmalı' gibi bir dil kullanma hakkı yok"

İran Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington-Tahran müzakerelerine ilişkin açıklamasına tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü ancak henüz nihai bir uzlaşmanın sağlanmadığını vurguladı. Bekayi, Trump'ın "İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmeli" ifadelerine sert tepki gösterdi. İranlı yetkili, "Biz 'zorunluluk' söylemiyle 47 yıl önce vedalaştık. Batılı tarafların İran İslam Cumhuriyeti'nden bahsederken 'şöyle olmalı, böyle olmalı' gibi bir dil kullanma hakkı yoktur. Biz kendi kararlarımızı İran halkının çıkarları ve hakları temelinde alırız" dedi.

"Ablukanın kaldırılacağı söylemi propaganda olabilir"

İranlı sözcü, Trump'ın ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına yönelik ablukasının kaldırılacağına yönelik ifadelerine de değinerek, söz konusu ablukanın başından beri hukuksuz bir adım olduğunu belirtti. Bunun hem ateşkes ihlali hem de uluslararası deniz taşımacılığına müdahale anlamına geldiğini söyleyen Bekayi, bu uygulamanın gerçekten kaldırılıp kaldırılmayacağının ABD'nin eylemleriyle görüleceğini kaydederek, bunun bir propaganda söylemi de olabileceğini ifade etti. İranlı yetkili, "Eğer böyle bir adım atılırsa aslında birkaç hafta önce başlayan hukuka aykırı bir uygulamayı da durdurmuş olacaklar. Başından beri böyle bir adımın atılmaması gerekirdi" dedi.

Sözcü ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından kararlaştırılması gerektiğini vurguladı. Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman karasularında yer alması nedeniyle iki ülkenin, uluslararası ticareti mümkün kılarken güvenliklerini ve ulusal çıkarlarını koruyacak bir mekanizma benimsemeleri gerektiğini belirtti.

Mevcut durumda önceliklerinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu aktaran Bekayi aynı zamanda, nükleer konuların detaylarına ilişkin bir müzakerenin yürütülmediğini söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı