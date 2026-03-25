İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a: "Başarısızlığınızı bir anlaşma olarak adlandırmayın"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki bazı yetkililerle müzakere halinde oldukları iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başarısızlığınızı bir anlaşma olarak adlandırmayın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki bazı yetkililerle müzakere halinde oldukları yönündeki iddiasına İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'den cevap geldi. Zülfikari yaptığı açıklamada Trump'a seslenerek, "İç çatışmalarınızın seviyesi kendi kendinizle müzakere etme noktasına mı ulaştı?" ifadesini kullandı. Trump'ın İran'ın anlaşma yapmak istediği yönündeki ifadelerine atıfta bulunan Zülfikari, "Başarısızlığınızı bir anlaşma olarak adlandırmayın" dedi. Petrol fiyatlarının ve eski düzenin İran istediği zaman normale döneceğini söyleyen Zülfikari, "Bu, İran halkına karşı harekete geçme düşüncesi kirli zihinlerinizden tamamen silindiğinde gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. Zülfikari, Trump'a, "İlk günden beri ve şu anda da olduğu gibi bizim gibiler, senin gibi biriyle asla anlaşamaz. Ne şimdi, ne de gelecekte" cevabını verdi.

Trump İran'la müzakere halinde olduklarını iddia etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üst düzey yöneticilerinin tamamının öldürüldüğünü ve İran'daki bazı yetkililerle müzakere halinde olduklarını iddia ederek, "İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz. Ne olacağını göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

