İran'dan BM kararına sert tepki: "Yetki aşımı ve tamamen hukuka aykırı"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurmasını öngören kararına tepki gösterdi. Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün İran hakkında kabul edilen BM kararı yetki aşımıdır ve tamamen hukuka aykırıdır. Hiçbir şey bir ulusun doğuştan gelen meşru müdafaa hakkını ortadan kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

"BM Şartı'nın ilkeleri çarpıtılıyor"

Kararın BM Şartı'nın temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Bekayi, "Bu karar, BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerini çarpıtmaktadır. Aynı zamanda ABD'nin Konsey'i hukuka aykırı çıkarları doğrultusunda bir araç haline getirmesi, BM Güvenlik Konseyi sisteminin ne denli zayıfladığını göstermektedir" dedi.

"Konsey İran'ı kınamayı tercih etti"

Konsey'in ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını açık ve güçlü şekilde kınaması gerektiğini savunan Bekayi, "Ancak Konsey bunun yerine İran'ı kınamayı tercih etti. Tasarıyı hazırlayanlar, İran'ın, biri Konseyin daimi üyelerinden olan iki zorba rejimin sebepsiz saldırısına karşı kendisini savunduğu gerçeğini bilerek görmezden geldi" ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerine üs uyarısı

Bekayi ayrıca, "Hiçbir ülke, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı savaşa herhangi bir yardım sağlamamalıdır. İran'a yönelik devam eden bu saldırganlığın, Basra Körfezi'ndeki ülkelerin topraklarında konuşlandırılmış ABD askeri üsleri ve askeri imkanları kullanılmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir" dedi.

BMGK'da İran'ı kınayan karar kabul edilmişti

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim hızla tırmanmıştı. Tahran yönetimi, bu saldırılarda ABD ve İsrail'e destek verdiğini ve askeri üslerini kullandırdığını belirttiği bazı Körfez ülkelerini balistik füzelerle hedef almıştı. Gelişmeler üzerine konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınmıştı. Bahreyn öncülüğünde hazırlanan ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Ürdün adına sunulan karar tasarısında, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarının kınanması ve bu saldırıların durdurulması talep edilmişti. Kararda ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak deniz güvenliği ve uluslararası seyrüsefer serbestisini tehlikeye attığı ifade edilmişti. Konsey'de yapılan oylamada 13 ülke tasarıya destek vermiş, Çin ve Rusya ise çekimser oy kullanmıştı. Diğer yandan Rusya'nın, herhangi bir ülke adı vermeden Orta Doğu'daki tüm çatışmaların durdurulmasını öngören karar tasarısı ise Konsey'de yeterli destek bulamamış ve 4 evet, 2 hayır ve 9 çekimser oyla reddedilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı