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İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Amerikalılar, ABD Donanması'na yönelik operasyon vaktine yaklaşıyor"

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İran Devrim Muhafızları, bölgedeki ABD birliklerine yönelik operasyon vaktinin yaklaştığını duyurdu ve 'bekleyin ve görün' uyarısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan ABD birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor" denildi.

ABD-İran arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD Donanması'na yönelik "operasyon vaktinin" yaklaştığını bildirdi. İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, ABD kuvvetlerinin hareketleri ve askeri teçhizatının İran deniz unsurlarının gözetimi altında olduğu belirtildi.

DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı açıklamasında, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor. Bekleyin ve görün" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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