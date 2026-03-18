İran'dan doğal gaz sahası saldırısına tepki: "Kaynak ülkeyi hedef alacağız"

ABD ve İsrail'in hava saldırılarında dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ın hedef alınmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan sert bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suçlu düşman, ülkenin güneyinde İran'ın yakıt ve enerji altyapısının bir kısmına saldırmıştır. Daha önce ülkemizin yakıt, enerji, doğal gaz ve ekonomik altyapılarına yönelik ABD ve Siyonist saldırılarının karşılıksız kalmayacağı, düşmana güçlü şekilde karşılık verilerek saldırının kaynağının da hedef alınacağı uyarısında bulunmuştuk. Saldırının kaynağı olan ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almayı meşru hakkımız olarak görüyoruz ve ilk fırsatta sert bir şekilde misilleme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Füze saldırısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kentinde bulunan tesise yönelik füze saldırısı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İran basını, olayda henüz herhangi bir can kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadığını ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

Güney Pars'a yönelik füze saldırısı

İran basını, Güney Pars'a yönelik füze saldırısı düzenlendiğini ve sahaya bağlı gaz rafinerilerinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fazlarında yer alan bazı depolama tankları ile tesis alanlarının hedef alındığını bildirmişti. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibinin sevk edildiği aktarılmıştı. Yetkililer, yangının daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi amacıyla tesisin ilgili bölümlerinin devre dışı bırakıldığını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı