İran'dan ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasına tepki: "Krizi tırmandıracak"

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasını başlatmasının ardından İran'dan tepki geldi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi Nik, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve yönetiminin İran'a ait olduğunu belirterek, "Yabancı güçlerin Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki uluslararası su yollarının güvenliğine müdahalesi, bölge ve dünya açısından tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu kapsamda her türlü askeri müdahale, küresel enerji güvenliğinde krizi tırmandıracak ve istikrarsızlığı artıracaktır" dedi.

Trump'a sert eleştiri

Abd Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan Talayi Nik, "Trump, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerinde olduğu gibi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki su yollarına yönelik askeri müdahale konusunda da ABD'yi yeni bir yenilgiye sürükleyecektir. Trump'ın aşırı talepleri ve Netanyahu ile siyonist rejim adına hareket etmesi, ABD'yi daha derin bir bataklığa ve yeni başarısızlıklara sürüklemektedir" ifadelerini kullandı.

"Karşılık kararlı ve pişman edici olacak"

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine de vurgu yapan Talayi Nik, "İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki tam hakimiyeti çerçevesinde, ABD ve diğer yabancı askeri güçlerin her türlü müdahale ve saldırısına izin vermeyecek, bu tür girişimlere kararlı ve pişman edici şekilde karşılık verecektir" dedi.

Bekayi'den 'küresel ekonomi' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, ablukanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin attığı adımları eleştirerek, "Küresel ekonomiyi hedef alan bir 'intikam hamlesi' ile 'yasa dışı bir savaş' kazanılabilir mi? Başkalarına zarar vermek uğruna kendine zarar vermek hiç mantıklı mı?" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı