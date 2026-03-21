İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine: "Anlaşmazlıklardan fayda sağlayan tek taraf Siyonist rejimdir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ve komşu ülkelere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkelerine ve değerli komşularımıza sesleniyoruz. Siz bizim kardeşlerimizsiniz ve sizinle herhangi bir anlaşmazlık arayışında değiliz. Aramızdaki anlaşmazlıklardan fayda sağlayan tek taraf Siyonist rejimdir. Ramazan Bayramı'nda Allah'tan, Resulullah'ın öğretileri doğrultusunda hareket ederek O'nun rızasını kazanmak için bize güç ve birlik vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı