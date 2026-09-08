Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Saldırganlar pişman olana kadar direnişi sürdüreceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran, saldırganlar pişman olana kadar direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " İran, saldırganlar pişman olana kadar direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, " İran, her zaman savaşa karşı olmuş, halkının çıkarlarını ve bölgesel güvenliği korumayı, kışkırtmadan kaçınma meselesi olarak görmüştür. Ancak İran, tıpkı bugüne kadar saldırganlığa karşı cesurca kendini savunduğu gibi saldırganlar tamamen pişman olana kadar bu direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek ve büyük İran milletinin haklarının koruyucusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanan eve annesi için koştu! Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı

Tüyler diken diken! Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce...
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti

Bu araçtan sağ çıkamadı
Muğla’da eşini öldüren sanık hakim karşısında: 'Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca, o benim dünyamdı'

Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz