İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemler, ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırıdır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik kışkırtıcı eylemlerinin ateşkes mutabakatını ihlal ettiğini belirtti. Pezeşkiyan, ABD'nin müzakereler süresince taahhütlerini ihlal ettiğini ve İran'ın toprak bütünlüğünü savunacağını vurguladı.

İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan'ın görüşmede ABD'nin müzakereler ve ateşkes döneminde taahhütlerini sürekli ihlal ettiğine, zorbalık ve akıl dışı tutumuna dikkat çektiği belirtildi. Pezeşkiyan, ABD'nin sözde İran'a yönelik deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemlerinin ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler, ABD'li yetkililerin İran'a yönelik tehditkar söylemiyle birleştiğinde ABD'nin ciddiyetine duyulan güvensizliği artırmakta, Washington'ın önceki kalıpları tekrarlaması ve diplomasiye ihanet etmek istediğini her zamankinden daha açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın ABD ve siyonist rejimin muhtemel yeni maceraperestliklerine karşı toprak bütünlüğünü savunacağını vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda İran gemisini vurdu
