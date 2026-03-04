Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: AB, Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: AB, Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Avrupa Birliği, bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında" dedi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, " Avrupa Birliği, bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa, Almanya) bir zamanlar uluslararası diplomaside merkezi bir rol oynadığını, 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) oluşmasına katkı sağladıklarını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı ortadan kaldırdığını bildirdi. Bekayi, "AB bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında. Bazı AB üye ülkeleri, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemler ve savaş suçlarına ortak olarak, tarihin yanlış tarafında yer alma riskiyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Bekayi, AB'nin, 'Nazi dönemini' hatırlatan her türlü anlayışa karşı çıkması ve bunun yerine 'uluslararası hukuk' ve 'adalete' bağlılık taahhüdünü sürdürmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış

Dünyayı ayağa kaldıran telefon! Her şey tek sözüyle başlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.