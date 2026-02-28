Haberler

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Şikarçi: "Bölgedeki tüm ABD üsleri hedef alınacak"

Güncelleme:
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'yi son saldırının asıl sorumlusu olarak nitelendirip, bölgedeki tüm ABD üslerinin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'yi ülkeye yönelik son saldırının "asıl sorumlusu" olarak nitelendirerek, "Bölgedeki, karada ve havada bulunan tüm ABD üsleri ile bu üslere destek veren her türlü tesis İran tarafından hedef alınacaktır" dedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Şikarçi, "Silahlı kuvvetler, ülkeyi ve halkımızın milli çıkarlarını tam hazırlık içinde savunmaktadır. ABD'yi bugünkü saldırının asıl sorumlusu olarak görüyoruz, Siyonist rejim ise bu saldırının destekçisidir. Her ikisini de bir bütün olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin saldırının hemen ardından bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'e karşı misilleme operasyonu başlattığını kaydeden Şikarçi, "Bölgedeki, karada ve havada bulunan tüm ABD üsleri ile bu üslere destek veren her türlü tesis İran tarafından hedef alınacaktır" dedi. Şikarçi ayrıca ABD ve İsrail ile geçtiğimiz yıl yaşanan 12 günlük savaştan daha güçlü bir karşılık verileceğini belirterek halkın endişe etmemesi gerektiğini söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
