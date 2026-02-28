Arakçi'den BM'ye: "Tüm savunma kapasitemizi kullanacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD ve İsrail'in saldırılarını kınayarak, İran'ın meşru müdafaa kapsamında tüm savunma kapasitesini kullanacağını ve bölgedeki ABD ile İsrail üslerinin meşru hedef sayılacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı James Kariuki'ye hitaben bir mektup göndererek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alınmasını talep etti. Arakçi mektubunda, ABD ve İsrail'in İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik koordineli ve geniş çaplı silahlı saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, bu eylemleri sert şekilde kınadı. İran'ın çeşitli şehirlerindeki savunma tesisleri ile sivil alanlara yönelik saldırıların, BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının açık ihlali ve İran'a karşı silahlı saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti.

"Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz"

Arakçi, İran'ın söz konusu saldırılara karşı BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılara karşı koymak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla gerekli tüm savunma kapasitesini kullanacağını vurguladı. Arakçi, bu kapsamda bölgede bulunan İsrail ve ABD'ye ait üs, tesis ve varlıkların meşru askeri hedef sayıldığını ve İran'ın bu hakkını, saldırılar tamamen ve açık biçimde sona erene kadar kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

BM ve Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Arakçi, söz konusu eylemlerin tüm sonuçlarından, muhtemel gerilim artışı da dahil olmak üzere ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. İran'a yönelik silahlı saldırının bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Arakçi, BM'nin ve özellikle güvenlik konseyinin uluslararası barış ve güvenliğin korunması için acil adım atması gerektiğini kaydetti.

Metnin resmi belge olarak yayımlanması talebi

Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına önem veren tüm BM üyesi ülkeleri söz konusu saldırıları açık biçimde kınamaya ve bu eylemlere karşı acil ve ortak adımlar atmaya çağıran Arakçi, mektubunun bir kopyasının BM üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına da gönderildiğini belirtti. Arakçi söz konusu metnin BM Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak yayımlanmasını talep etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı