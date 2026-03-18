İran'dan Besic Komutanı Süleymani'nin öldürülmesine misilleme: ABD üsleri ve İsrail hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürülmesine karşılık "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 60'ıncı dalgasında ABD üsleri ve İsrail'deki hedeflere füze ve İHA'larla misilleme saldırıları düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 60'ıncı dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, operasyonun DMO'ya bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ile İsrail'e ait hedeflere yönelik misilleme kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'ye ait Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dhafra Hava Üssü ile Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Suudi Arabistan'daki el-Kharc hava üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu operasyonda, ABD'ye ait üsler uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı Emad, Kıyam, Zülfikar ve Dezful füzeleri ile seyir füzeleri ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Ayrıca Aşdod'daki hava yakıt ikmal ve destek merkezi ile Rafael askeri ve savunma sanayi destek tesisleri Emad ve Kadir füzeleriyle vuruldu" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İranlı Besic güçlerine yönelik suikastlar kararlılığımızı sarsmayacaktır. Savaş, saldırganlar teslim olana kadar sürecek ve suçlulardan mutlaka intikam alacağız" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

