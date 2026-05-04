İran: "ABD savaş gemilerine karşı başka senaryolar hazır"

İran basınına konuşan askeri bir kaynak, Tahran'ın ABD savaş gemilerine karşı müdahalede bulunduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri, ABD savaş gemilerinin geçişine izin vermeyecek. İran, ABD savaş gemilerine ateş açmanın yanı sıra, gerektiğinde devreye sokacağı başka senaryolar da hazırladı" dedi.

İran basınına konuşan bilgili bir askeri kaynak, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait savaş unsurlarına yönelik sert mesajlar verdi. Kaynak, İran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirterek, "ABD'liler, İran'ın Donald Trump ve ABD güçlerinin zorbalık yapmasına izin vermeyeceğini biliyor" dedi.

"Geçişlere izin verilmeyecek"

Kaynak, İran güçlerinin bazı ABD savaş gemilerine yönelik ilk atışları gerçekleştirdiğini ifade ederek, "İran silahlı kuvvetleri, 40 günlük savaşta olduğu gibi, ABD savaş gemilerinin geçişine izin vermeyecek ve Hürmüz Boğazı'ndaki her türlü geçiş de İran silahlı kuvvetlerinin izni olmadan gerçekleştirilmeyecektir. Tüm gemiler 40 günlük savaşın tecrübesinden ders çıkarmalı ve ABD'lilerin aptallığının bedelini ödememelidir" ifadelerini kullandı.

"Farklı senaryolar hazır"

Kaynak ayrıca, İran'ın askeri seçeneklerini geniş tuttuğunu belirterek, "İran, ABD savaş gemilerine ateş açmanın yanı sıra, gerektiğinde devreye sokacağı başka senaryolar da hazırladı" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
