İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Musevi: "Dimona ve Hayfa saldırıları ABD'ye açık bir mesaj"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Musevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump, İran'a yönelik her tehdit ve ültimatomun savaş eyleminin bir parçası olduğunu öğrenmelidir" dedi.

Musevi, İsrail'in Dimona ve Hayfa kentlerine yönelik saldırılara değinerek, "Son saatlerde Dimona ve Hayfa'daki stratejik noktalara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, İran'ın askeri stratejisinin bir parçası olmanın yanı sıra, ABD'nin 2 ve 5 günlük tehditlerine açık bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları

Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada İran ile müzakere sürecine girildiğini savunarak, "İran anlaşma yapmak istiyor, biz de istiyoruz. Muhtemelen bugün tekrar telefonla görüşeceğiz. Çok yakında yüz yüze görüşeceğiz. Beş günlük süre tanıdık. Nasıl gideceğini göreceğiz. Eğer iyi giderse bu işi çözeceğiz. Aksi halde bombalamaya devam ederiz" demişti.

ABD Başkanı başka bir açıklamasında da, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde ülkenin enerji santrallerini hedef alacaklarını duyurmuştu. Trump, "Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde herhangi bir tehdit olmaksızın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı