İran'ın ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiği iddiası

Güncelleme:
İran basını, İran hükümetinin ABD'nin aşırı talepleri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan'da yapılması beklenen müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini bildirdi. Müzakerelerin olumsuz gidişi ve ABD'nin deniz ablukası gibi faktörler, bu kararda etkili oldu.

İran basını, İran hükümetinin ABD'nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.

ABD ile İran arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. İran basını, İran hükümetinin ABD ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü. İran basını, İran hükümetinin söz konusu kararı ABD'nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri, sürekli değişen tutumu ve ateşkes ihlali olarak değerlendirdiği devam eden deniz ablukası nedeniyle aldığını belirtti.

İran basını, daha önce yayınladığı haberlerde İran hükümetinin Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası nedeniyle Pakistan'a bir müzakere heyeti gönderme konusunda herhangi bir karar almadığını öne sürmüş, "İran heyeti, Trump'ın İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası yürürlükte olduğu sürece müzakere yapılmayacağını vurguladı" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

500

