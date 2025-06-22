İran, ABD'nin Saldırısına Cevap Olarak İsrail'e Füze Gönderdi

İran, ABD'nin Saldırısına Cevap Olarak İsrail'e Füze Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusu, ABD güçlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırısı sonrasında İsrail'in 10 ayrı noktasına balistik füzelerle saldırdı. Saldırıda 16 kişi yaralandı.

İran ordusu, ABD güçlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırı düzenlenmesinin ardından İsrail'in 10 ayrı noktasına balistik füzelerle hedef aldı. Füze saldırısında 16 kişi yaralandı.

İsrail ile İran arasındaki savaş 10'uncu güne girdi. Karşılıklı savaşlar aralıksız devam ederken, ABD gece saatlerinde İran'ın Fordow dahil 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. ABD'nin tepki çeken saldırısının ardından İran ordusu İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı dalgası gerçekleştirdi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentleri başta olmak üzere 10 ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda 16 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İlk dalga 22 füzeden, ikinci dalga ise 5 füzeden oluştu

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) açıklamasına göre İran, saldırıda 27 füzeyi iki ayrı dalga halinde fırlattı. İlk dalga 22 füzeden, ikinci dalga ise 5 füzeden oluştu.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı ise İran'dan gelen son füze saldırısının sona erdiğini belirterek, halkın artık sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. Açıklamada, "etkilenen bölgelerden raporlar alındığı" ve ülke genelinde birçok noktada acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

Savaşta korkulan oldu! ABD, İran'a bomba yağdırdı
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor

İran'dan ABD saldırısına misilleme! Bölgede büyük patlamalar yaşanıyor
ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD dünyanın en pahalı savaş makinesini çalıştırdı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.