İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Masum sivillere yönelik saldırıların karşılığı ABD üsleri olacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bölge ülkelerinin topraklarını kullanmasına tepki göstererek, " İran'ın masum sivillerin hedef alınmasına vereceği karşılık, şüphesiz ABD'nin üsleri ve tesislerine yönelik olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemelerine ilişkin sosyal medya hesabından Arapça bir paylaşım yaptı. İran ile Arap ülkeleri arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Arakçi, "İran ve Arap kardeşlerimiz yüzyıllar boyunca karşılıklı sevgi, dostluk ve saygı ortamı içinde yan yana yaşamıştır" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını bölge ülkelerinin topraklarını kullanarak gerçekleştirmesine tepki gösteren Arakçi, "ABD'li saldırganlar Arap dostlarımızın topraklarını kullanarak masum çocukları ve sivilleri hedef alıyor. Ancak İran'ın masum sivillerin hedef alınmasına vereceği karşılık, şüphesiz ABD'nin üsleri ve tesislerine yönelik olacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı