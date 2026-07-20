İran: "Mutabakat Zaptı metni oldukça temiz, ABD'nin anlaşmayı bozması için bir bahanesi yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı metninde hiçbir belirsizlik olmadığını ifade ederek, "Mutabakat Zaptı metni oldukça temiz, ABD'nin anlaşmayı bozması için bir bahanesi yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD ile bozulan ateşkese değindi. Bekayi, ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı metninde hiçbir belirsizlik olmadığı yönündeki duruşunu yineleyerek, "Metin oldukça kısa ve 14 maddesi var. En başından beri Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetiminin İran'ın sorumluluğunda olduğunu söyledik ve bu konu Umman ile istişare edilerek ve bölgesel ülkelerle diyalog yoluyla ele alınacaktır. Mutabakat Zaptı metni oldukça temiz, ABD'nin anlaşmayı bozması için bir bahanesi yok" dedi.

"Arabulucular tarafından bilgilendirildik"

Devam eden çatışmalara rağmen ABD'den mesajların Tahran'a arabuluculuklar vasıtasıyla iletildiğini kaydeden Bekayi, "Arabulucular tarafından bilgilendirildik, detaylara girmeden mesajlar iletildi. Ancak, asıl nokta son günlerde diplomatik mekanizmanın aktif olduğu ve bazı aracılar tarafından bize bazı önerilerin iletilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Saldırılar devam ettikçe ordumuz da karşılık verecektir"

Yaşanan son çatışmaların sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu sözlerine ekleyen Bekayi, "Bölgedeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığımız olmadığını defalarca ifade ettik ancak, bölge ülkelerinden görevlerini yerine getirmelerini ve topraklarını İran saldırılarında kullanılmasına izin vermemelerini istiyoruz. Bu tür saldırılar devam ettikçe ordumuz da karşılık verecektir" açıklamasını yaptı.

"ABD, Hark Adası için herhangi bir maceranın sonuçlarıyla karşı karşıya kalacak"

İranlı Sözcü Bekayi, ABD'nin İran'ın güneyindeki Hark Adası'nı ele geçirmek için girişeceği "herhangi bir maceranın" sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını bildirerek, İran'ın lider kadrosunda, muhtemel bir kara işgalinde ABD güçlerini karşılamak için dakikaları sayan kişiler olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ifade ettiği gibi İran'da serbest bırakılan herhangi bir Amerikan vatandaşının olmadığını kaydederek, "Söz konusu kişi ne tutukluydu ne de hakkında bir dava vardı" dedi.

Trump, çarşamba günü İran'da gözaltına alındığı ifade edilen Dena Karari adlı bir ABD vatandaşının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını açıklamış ve bunu Tahran'ın iyi niyet göstergesi olarak nitelendirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı