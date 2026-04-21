Haberler

İran BM Daimi Temsilcisi İravani: "ABD'den ablukanın kaldırılabileceğine yönelik sinyaller aldık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılabileceğini belirtti. Müzakerelerin ilerlemesi için bu şartın sağlanması gerektiğinin altını çizen İravani, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan'da gerçekleşebileceğini ifade etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Tahran yönetiminin ABD'den Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılabileceğine yönelik sinyaller aldığını söyledi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'den Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılabileceğine yönelik sinyaller aldıklarını söyledi. İravani ABD'nin New York kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ablukanın kaldırılması halinde taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Pakistan'a planlanan ziyaretinin askıya alınmasına yönelik bir soru alan İravani, bu durumdan haberdar olmadığını kaydetti. Daimi Temsilci cevabında ayrıca, İran'ın müzakerelerin devam etmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının kaldırılmasını şart koştuğunun yeniden altını çizdi. İravani, ABD siyasi bir çözüm ya da savaş istiyorsa, İran'ın iki duruma karşı da hazırlıklı olduğunu söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

