İran'dan ABD'ye NPT ihlali suçlaması

ABD-İran arasındaki müzakerelerde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin anlaşmazlıklar sürerken, İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nden ABD'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) uymadığına yönelik sert bir eleştiri mesajı yayımlandı. Yapılan yazılı açıklamada, "Son derece utanç verici bir durum; binlerce nükleer savaş başlığına sahip olan ve bu tür silahların bir numaralı çoğaltıcısı olan ABD, 56 yıldır NPT'nin 1. ve 6. maddeleri kapsamındaki nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer silahsızlanma yükümlülüklerine açık şekilde uymamaktadır. ABD'nin bu çirkin ve ikiyüzlü davranışına hiçbir şekilde göz yumulmamalıdır" denildi.

Açıklamada, İran'daki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile iş birliği doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, "Hukuken, uranyum zenginleştirme seviyesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yeter ki İran örneğinde de olduğu gibi bu faaliyet UAEA'nın denetimi altında yürütülsün" ifadeleri kullanıldı.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması

1968'de imzalanan ve 1970'te yürürlüğe giren 190 üyeli NPT, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışındaki imzacıların nükleer silah edinmesini yasaklarken bu ülkelerin UAEA gözetiminde enerji üretimine yönelik barışçıl nükleer programlar yürütmesine hak tanıyor. Anlaşma, 1995 yılında süresiz olarak uzatılmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı