Irak'ta Koordinasyon Çerçevesi'nin yeni başbakan adayı Zeydi hükümeti kurmakla görevlendirildi

Irak'ta Şii siyasi güçlerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Nizar Amidi tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Irak'ta geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlık adayı için anlaşmazlıkların sürdüğü Şii siyasi tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin yeni başbakan adayı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amidi'nin bugün akşam saatlerinde Zeydi'ye hükümet kurma görevini resmen verdiği bildirildi.

Koordinasyon Çerçevesi tarafından başbakan adayı olarak gösterilen Zeydi'nin resmen göreve başlaması için 30 gün içerisinde kuracağı kabinenin parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Irak'ın yeni başbakan adayı kimdir?

Ali Zeydi, 1986 doğumlu hukukçu ve finans uzmanı kimliğiyle tanınıyor. Akademik kariyerinde hukuk ile finans ve bankacılık alanlarında lisans derecelerine sahip olan Zeydi, aynı alanda yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde doğan Zeydi, daha önce Güney Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Günümüzde Irak Ulusal Holding Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zeydi, aynı zamanda El-Şaap Üniversitesi ve İştar Tıp Enstitüsü'nün de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Bunun yanı sıra Dicle TV'nin sahibi ve Irak Barolar Birliği üyesi olan Zeydi, özellikle finans, yatırım ve hukuk alanındaki deneyimiyle öne çıkıyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

CHP binasına saldırdı, vatandaşları da hedef almaya kalktı
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor

Yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı yaptı: Milli takımı hak ediyor
Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi

Türkiye geçit vermeyince yolculuğu işkenceye döndü
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu