Irak'ta Koordinasyon Çerçevesi'nin yeni başbakan adayı Zeydi hükümeti kurmakla görevlendirildi

Irak'ta Şii siyasi güçlerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Nizar Amidi tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Irak'ta geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlık adayı için anlaşmazlıkların sürdüğü Şii siyasi tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin yeni başbakan adayı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amidi'nin bugün akşam saatlerinde Zeydi'ye hükümet kurma görevini resmen verdiği bildirildi.

Koordinasyon Çerçevesi tarafından başbakan adayı olarak gösterilen Zeydi'nin resmen göreve başlaması için 30 gün içerisinde kuracağı kabinenin parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Irak'ın yeni başbakan adayı kimdir?

Ali Zeydi, 1986 doğumlu hukukçu ve finans uzmanı kimliğiyle tanınıyor. Akademik kariyerinde hukuk ile finans ve bankacılık alanlarında lisans derecelerine sahip olan Zeydi, aynı alanda yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde doğan Zeydi, daha önce Güney Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Günümüzde Irak Ulusal Holding Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zeydi, aynı zamanda El-Şaap Üniversitesi ve İştar Tıp Enstitüsü'nün de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Bunun yanı sıra Dicle TV'nin sahibi ve Irak Barolar Birliği üyesi olan Zeydi, özellikle finans, yatırım ve hukuk alanındaki deneyimiyle öne çıkıyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı