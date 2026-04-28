Irak'ta hükümet kurmakla görevlendirilen Zeydi'den ilk açıklama

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi, yaptığı ilk açıklamasında iç ve dış zorluklarla mücadelenin hükümet programının öncelikleri arasında yer alacağını vurguladı.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi, yaptığı ilk açıklamasında iç ve dış zorluklarla mücadelenin hükümet programının öncelikleri arasında yer alacağını vurguladı.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi, ilk açıklamasını yaptı. Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi tarafından hükümet kurmakla resmen görevlendirilmesinin ardından yaptığı açıklamada Koordinasyon Çerçevesi liderlerine teşekkür eden Zeydi, "İç ve dış çevredeki zorluklarla mücadele, önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızın öncelikleri arasında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Irak'ın sahip olduğu insan kaynağı ve doğal zenginliklere dikkat çeken Zeydi, bu potansiyelin güçlü bir devlet yönetimi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Yeni hükümet programının, önceki dönemde hizmet ve sosyal alanlarda atılan adımların devamı niteliğinde olacağını belirten Zeydi, risklerin doğru değerlendirilmesi ve fırsatların etkin şekilde kullanılmasıyla Irak'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde dengeli bir ülke haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Açıklamasının sonunda görevlendirmenin "hassas bir dönemde" gerçekleştiğine dikkat çekerek, bütün siyasi ve kesimlere iş birliği çağrısında bulunan Zeydi, Irak'ın ismine yakışır bir ülke olması için ortak çaba gerektiğini kaydetti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
