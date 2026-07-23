Haberler

Irak ve İran'dan çok yönlü iş birliği anlaşması

Irak ve İran'dan çok yönlü iş birliği anlaşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ulaştırma, demiryolu, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanlarında bir iş birliği anlaşması ve üç mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmalar kapsamında kara yolu taşımacılığı, Kirmanşah-Bağdat demiryolu bağlantısı ve kardeş şehir projesi yer alıyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile iki ülke arasında ulaştırma, demiryolu, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması ve 3 mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran'daki temaslarını sürdürüyor. Zeydi, İran-Irak arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile birlikte ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katıldı. Törende iki ülke arasında ulaştırma, demiryolu, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanlarını kapsayan bir iş birliği anlaşması ve 3 mutabakat zaptı imzalandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar kapsamında Irak ile İran arasında uluslararası kara yolu yük taşımacılığı alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Taraflar ayrıca Kirmanşah-Hüsrevi-Hanekin-Bağdat demiryolu hattının birbirine bağlanmasını öngören mutabakat zaptına imza attı. Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla iki ülke arasındaki demiryolu ulaşımının geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Anlaşmalar arasında Bağdat ile Tahran'ın "kardeş şehir" ilan edilmesini öngören mutabakat zaptı da yer aldı. İki ülke ayrıca kamu yönetimi, personel eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında deneyim paylaşımını kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Zeydi, sabah saatlerinde Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Zeydi'nin temasları sırasında güvenlik, ekonomi, enerji ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı

Kardeşi de Haluk Levent'i sattı: Abim istedi yaptım
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

İran, Avrupa ülkesinde açık adres verdi: Orası da meşru hedefimiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik

Kamp kadrosunda sürpriz eksik! Takımdan ayrılması artık kesin gibi
Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

Yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü
Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu

Banka şubesinde dehşet: Rehine krizi kanlı bitti

Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"