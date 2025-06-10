Irak Başbakanı Temsilcisinden Suriye Ziyareti Eleştirilerine Sert Yanıt

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Suriye Özel Temsilcisi İzzet Şabender, Suriye ziyaretine hakarete varan yorumlarda bulunanlara "parayı verene havlayan başıboş köpekler" benzetmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Suriye Özel Temsilcisi İzzet Şabender, Suriye ziyareti eleştirilerinin hedefi oldu. Sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan Şabender, sert bir dille eleştirilere cevap verdi. Şabender, delil ve mantık temelinde yapılan yapıcı eleştirilere saygı gösterdiğini ifade eden Şabander, sosyal medyada hakarete varan yorumlarda bulunanları ise sert sözlerle eleştirdi.

Şabander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretimin niteliğini ve doğurabileceği sonuçları gerekçeli ve delilli bir şekilde ele alan, Irak ve halkının çıkarlarını gözeten kardeşlerime ve dostlarıma saygıyla eğiliyor, görüşlerine katılmasam da onları takdir ediyorum" dedi.

Şabender, hakarete varan yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarına "kirli elektronik sinekler" benzetmesi yaparak, "Efendilerinden merhamet dilenen, gerçeği araştırmadan, belgeye dayanmadan ve parayı verene havlayan başıboş köpekler gibiler, cevap vermeye tenezzül etmiyorum çünkü ben onları zaten haritada bile görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara ile görüşmesine de değinen Şabender, başkent Şam'da dini lider Ali Sistani'nin ofisine yapılan saldırının ele alındığını belirterek, "Hz. Zeynep'in türbesi başta olmak üzere diğer dini ziyaretlerin yeniden başlamasını görüştük. Bu, Suriye Dışişleri Bakanı Esat Şiybani'nin daha önce dile getirdiği görüşlere de paralel olarak değerlendirildi. Ayrıca Bağdat ile Şam arasında ekonomik iş birliği imkanları da görüşüldü" ifadelerini kullandı.

Şabender, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlayan saldırılarını da gündeme getirdiklerini ve bu saldırıları kınadıklarını ifade etti. - ERBİL