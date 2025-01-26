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Irak Başbakanı Sudani, Uluslararası Koalisyon ile Güvenlik Durumunu Gözden Geçirdi

Irak Başbakanı Sudani, Uluslararası Koalisyon ile Güvenlik Durumunu Gözden Geçirdi
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, DAEŞ'e karşı mücadele eden Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı General Kevin Leahy ile bir araya gelerek, Irak ve Suriye'deki güvenlik durumunu ele aldı. Sudani, terör gruplarının yerleşim alanlarıyla bağlantısının kalmadığını vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele eden Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı General Kevin Leahy ile bir araya gelerek, bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele eden Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı General Kevin Leahy ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun gözden geçirildiği görüşmede, Irak güvenlik güçleri ile koalisyon danışmanları arasında terör örgütü DAeŞ'in geride kalan unsurlarının takibi konusunda devam eden iş birliği ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Irak'ın terör örgütlerini sona erdirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Irak Başbakan Sudani, "Terör grupları artık yerleşim alanlarıyla hiçbir temasa sahip değil" dedi. Irak Başbakanı son iki yılda ülke sınırlarının kontrol altına alınması ve terör gruplarının geçiş yollarının engellenmesi konusunda büyük başarı kaydettiklerini vurguladı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin Irak ile ortak programlarının devamına vurgu yapıldığı görüşmede, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin farklı birimleriyle ulaştığı kontrol ve güvenlik seviyeleri, her güvenlik operasyonu ile eş zamanlı olarak yürütülen istihbarat faaliyetleri ve sınır ötesi herhangi bir suç veya terör faaliyeti takibi konusundaki gelişmiş kapasite de ele alındı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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