Instagram, YouTube, X ve TikTok'a erişim sorunu

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağrısının ardından hareketlilik sürüyor.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Çağrının ardından İstanbul Valiliği kentin 6 ilçesinde 10 Eylül 23.59'a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı. Karar sonrası çevik kuvvet ekipleri, il binasını çember altına aldı; yer yer arbedeler yaşandı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNU

Olayların ardından sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı X, Instagram, YouTube ve TikTok'a erişim sağlayamadığına yönelik yorumlarda bulundu.

WhatsApp ve Telegram'ın bazı servis sağlayıcılarında sorunlu olduğu görüldü.