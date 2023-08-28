İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali öncesi kalabalık bir heyet tarafından nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a, İnönü'de gerçekleşen Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Festivali öncesi kalabalık bir heyet tarafından nezaket ziyaretinde bulunuldu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hafta sonu İnönü'de ikincisi gerçekleşen Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali öncesi geçmiş dönem Kültür ve Milli Eğitim Bakanı, önceki dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Geyve İlçe Belediye Başkanı Metin Atalay, Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Türk Hava Kurumu Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen sohbete İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu'da eşlik etti.

Gerçekleşen ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla geçmiş dönem Kültür ve Milli Eğitim Bakanı, önceki dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay, Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR