İngiltere, Batı Şeria'da şiddet olaylarına karışan 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada, "Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler, Filistinlileri topraklarından zorla çıkarıyor" dedi.

ABD'nin ardından İngiltere de Batı Şeria'da şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uyguladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Yahudi yerleşimciye "mali ve seyahat" kısıtlamaları getirildiği aktarılarak, yaptırım uygulanan kişilerin Yinon Levi, Moshe Sharvit, Zvi Bar Yosef ve Moshe Sharvit olduğu ifade edildi. Levi ve Sharvit'in Filistinli aileleri silahla tehdit ettikleri ve mülkleri tahrip ettikleri belirtilen açıklamada, Yosef'in Batı Şeria'da piknik yapan Filistinli aileleri silahla tehdit ettiği, Federman'ın ise El Halil'in güneyindeki Filistinli çobanları tehdit ettiği ifade edildi.

"Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler, Filistinlileri topraklarından zorla çıkarıyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, insan haklarının en korkunç ihlallerinden bazılarına karışanlara kısıtlamalar getiriyor. Burada neler olduğu konusunda net olmalıyız. Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler Filistinlileri çoğu zaman silahla tehdit ediyor ve onları kendilerine ait olan topraklardan zorla çıkarıyor. Bu davranış yasadışıdır ve kabul edilemez" dedi.

İsrail'e aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimciler konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunan Cameron, "Verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz" dedi.

Öte yandan Levi, ABD tarafından yaptırım uygulanan 4 Yahudi yerleşimci arasında da yer alıyor. - LONDRA