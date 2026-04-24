İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: "Falkland Adaları'nın egemenliği İngiltere'ye aittir"

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Falkland Adaları üzerindeki egemenliğin " İngiltere'ye ait" olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanlığı, ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin tutumunu gözden geçirebileceğine dair çıkan habere ilişkin açıklama yaptı. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye yaptığı açıklamada, "Falkland Adaları ezici bir çoğunlukla İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalma lehine oy kullandı ve biz her zaman ada halkının kendi geleceğini tayin etme hakkının ve egemenliğin İngiltere'de olduğu gerçeğinin arkasında durduk" ifadelerini kullandı. Başbakanlık Sözcüsü ayrıca hükümetin, İngiltere'nin pozisyonu konusunda son derece net olduğunu, egemenliğin İngiltere'de olduğunu ve ada sakinlerinin kendi geleceğini tayin etme hakkının her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Sözcü, "Bu pozisyonumuzu daha önce de ABD'de peş peşe gelen yönetimlere açık ve tutarlı bir şekilde ifade ettik, hiçbir şey bunu değiştirmeyecek" dedi.

ABD yönetimleri, İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki fiili yönetimini resmen tanımış, ancak egemenlik konusunda resmi bir pozisyon almamıştı.

Pentagon'un e-postası

Reuters haber ajansının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon'a ait bir e-postada, ABD'nin İran'a karşı savaşına destek vermediğine inandığı NATO müttefiklerini cezalandırmak için farklı seçenekler hazırlandığı ifade edilmişti. Seçenekler arasında İspanya'nın savaşa karşı çıkması nedeniyle NATO üyeliğinin askıya alınması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine verdiği diplomatik desteğin gözden geçirilmesi yer almıştı.

Adalardaki anlaşmazlık

Güneybatı Atlantik Okyanusu'ndaki İngiliz denizaşırı toprağı olan Falkland Adaları, İngiltere ve Arjantin arasında egemenlik anlaşmazlığına konu olmaya devam ediyor. Adalar İngiltere tarafından yönetiliyor, ancak Arjantin de hak iddia ediyor. Arjantin, adaları "Malvinas" olarak adlandırılıyor. Adanın bin 650 seçmeni arasında 2013'te yapılan referandumda, yüzde 90'ın üzerinde bir katılım oranıyla 3 kişi hariç nüfusun tümü adanın "denizaşırı bir bölge" olarak kalması yönünde oy kullanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı