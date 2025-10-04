Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Hamas'a Ateşkes Çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıtın ardından yazılı açıklama yaptı. Başbakan Starmer açıklamasında, "Hamas'ın ABD'nin barış planını kabul etmesi önemli bir adım. Başkan Trump'ın bizi barışa her zamankinden daha fazla yaklaştıran çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Artık çatışmaların sona ermesi, rehinelerin evlerine dönmesi ve insani yardımın acilen ihtiyaç duyanlara ulaşması için bir fırsat var. Tüm tarafları anlaşmayı gecikmeden uygulamaya çağırıyoruz. İngiltere, ortaklarıyla birlikte daha fazla müzakereyi desteklemeye ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için sürdürülebilir bir barışa doğru çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Hamas dün akşam yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
