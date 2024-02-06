İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral III. Charles'a kanser teşhisi konulduğunu açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Kralı III. Charles'a kanser teşhisi koyulduğunun duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tüm düşüncelerimiz onunla ve ailesiyle birlikte. Neyse ki hastalık erken fark edildi" dedi.

Buckingham Sarayı'nın dün İngiltere Kralı III. Charles'a kanser teşhisi koyulduğunu açıklamasının ardından gözler kraliyet ailesine çevrildi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bugün yaptığı açıklamada haber karşısında şoke olduğunu belirterek, "Herkes gibi üzüldüm. Tüm düşüncelerimiz onunla ve ailesiyle birlikte. Neyse ki bu olay erken fark edildi. Hepimiz tedavi olmasını ve tamamen iyileşmesini diliyoruz. Bunun için dua ediyoruz" dedi.

Kral'la görüşmelerine devam ettiğini söyleyen Sunak, "Tabii ki kendisiyle düzenli olarak temas halindeyim ve bundan sonra da normal şekilde iletişim kurmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. - LONDRA