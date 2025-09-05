Haberler

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İstifa Etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, eksik ödediği damga vergisi nedeniyle gelen tepkiler sonrasında Konut Bakanlığı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etti. Rayner, hatasını kabul ederek sorumluluğunu üstlendi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, ödenmesi gereken damga vergisini eksik ödediğini itiraf etmesinin ardından gelen tepkilere dayanamayarak istifa etti.

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Hove'daki 800 bin sterlinlik dairesi için ödenmesi gereken damga vergisini eksik ödediğini itiraf etmesinin tepki toplamıştı. Eleştirilerin hedefi olan Rayner, Konut Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etti. Parti üyeleri tarafından seçildiği İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrıldığını açıklayan Rayner, Başbakana yazdığı mektupta mülk satın alımı sırasında "en yüksek standartları karşılamadığını" kabul etti. Angela Rayner, "Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı" dedi.

"Senin için ne kadar acı verici bir karar olduğunu da biliyorum"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Rayner'in doğru kararı verdiğine inandığını belirterek "Ancak bunun senin için ne kadar acı verici bir karar olduğunu da biliyorum. İşçi Partisi hükümetini başarılı kılmak için elinden geleni yaptın ve çalışan aileler için İngiltere'yi daha adil bir yer yapma planımızın merkezindeydin. Kişisel olarak seni hükümetten kaybetmekten dolayı çok üzgünüm. Sen uzun yıllardır güvenilir bir meslektaş ve gerçek bir dost oldun. Sana yalnızca hayranlık duyuyorum ve siyasetteki başarılarına büyük saygı gösteriyorum" ifadelerini kullandı. Starmer, Rayner'ın İşçi Partisi içinde önemli bir figür olarak kalacağını belirtti.

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch ise "Angela Rayner sonunda gitti. Ama bu sadece Keir Starmer'ın 3 gün önce görevden alamadığı zayıflığı yüzünden" dedi. - LONDRA

