İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İstifa Etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı dairede eksik vergi ödemesi nedeniyle istifa etti. Rayner, vergi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İNGİLTERE Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı daire için eksik vergi ödemesi nedeniyle istifa etti.

İngiltere Başbakan Yardımcısı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı ikinci evinde doğru miktarda damga vergisi ödemediğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti. Rayner, sosyal medyadan paylaştığı istifa mektubunda, vergi konusunda Konut Bakanı olarak daha özenli davranması gerektiğini kaydetti.

Konut Bakanı olarak ek vergi tavsiyesi almamasının bir hata olduğunu vurgulayan Rayner, "Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
