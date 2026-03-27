İngiliz medyası: "BAE, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için uluslararası görev gücü oluşturulmasını istiyor"

İngiliz Financial Times gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla uluslararası görev gücü oluşturulmasını istediğini aktardı.

Financial Times gazetesinin adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri dünya petrol tüketiminin 5'te 1'ini taşıyan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir uluslararası görev gücü oluşturulması için lobi faaliyetleri yürütüyor. BAE'nin kendi donanmasını görev gücüne konuşlandıracağını ABD ve diğer Batılı müttefiklerine bildirdiği belirtildi. BAE'nin ayrıca gelecekteki herhangi bir görev gücüne yetki sağlamak amacıyla Bahreyn ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmak üzere bir karar tasarısı üzerinde çalıştığı, ancak Rusya ve Çin'in bu adıma karşı çıkabileceği ifade edildi.

BAE, İran saldırılarından rahatsız

İran, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının ardından ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılar başlatmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki diğer tüm ülkelerden daha fazla saldırıya maruz kalmıştı. Boğaz, petrol ihracatçısı ve ticaret merkezi olan BAE ekonomisi için kritik önem taşıyor.

Fransa yönetimi dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazının yeniden açılmasına yönelik seçenekleri ele almak amacıyla yaklaşık 35 ülkeyle görüşmeler yaptığını, ancak bunun yalnızca ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sona erdikten sonra mümkün olacağını belirtmişti.

İran, ABD ve İsrail'in saldırı başlatmasının ardından küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı