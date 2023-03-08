İnce'den CHP'nin kendisine milletvekili adaylığı teklifi edeceği iddiasına yanıt: Dereyi görmeden paçaları sıvamam

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP'li kurmayların kendisine milletvekilliği adaylığı teklif edeceklerine ilişkin iddiaya "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" yanıtını verdiği öğrenildi. Ancak İnce'nin tarafların anlaşması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği öne sürüldü.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın tarafından gerçekleştirilen tebrik ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İNCE'YE MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI TEKLİF EDİLECEK İDDİASI

Görüşme sırasında Öymen ile Çetin'in, Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesini teklif ettikleri öne sürüldü.

CHP TEMSİLCİLERİ MEMLEKE PARTİSİ İLE TEMASA GEÇECEK

İki ismin "Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP'nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur" teklifini Kemal Kılıçdaroğlu'nun olumlu karşıladığı, bugünlerde CHP temsilcilerinin Memleket Partisi ile temasa geçmesi bekleniyor.

İNCE: DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAM

Muharrem İnce'nin tv100'den gazeteci Erdoğan Aktaş'ın gündeme getirdiği iddiaya ilişkin "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Ancak taraflar anlaşırsa İnce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayacak.