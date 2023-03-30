İnce canlı yayında oy oranını açıkladı, ünlü anketçiden yanıt gecikmedi: Böyle bir tablo yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün akşam katıldığı bir televizyon programında partisinin oyunun yüzde 11, kendisinin oyunun ise yüzde 16-17 bandında olduğunu ifade etti. İnce'nin konuştuğu dakikalarda Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, "Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından akşam saatlerinde tv100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.

"BENİM OYUM YÜZDE 16-17 BANDINDA"

Katıldığı canlı yayında partisinin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem İnce, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" diye konuştu.

İNCE KONUŞURKEN, ANKETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Muharrem İnce'nin rakamları paylaştığı dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, "Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs'ta AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7'si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce'ye oy veririm diyor" ifadelerini kullandı.