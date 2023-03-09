İmamoğlu ve Yavaş sahaya inecek mi? Seçim sürecini planlayan Kılıçdaroğlu'ndan miting kararı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını şekillendirmeye başladı. Alınan karara göre Kılıçdaroğlu, bazı mitinglerde tek başına bazılarında ise cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları söz konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile olacak.

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını duyurmasının ardından seçim çalışmaları hız kazandı. Kurmayları ile seçim sürecini nasıl yöneteceğini konuşan Kılıçdaroğlu, önce deprem bölgesine gidecek ardından da il il gezecek.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I DA YANINA ALACAK

HalkTV'de "Sözüm Var" programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitinglerle ilgili konuştu. Özel, Millet İttifakı'nın mutabakat metninde cumhurbaşkanı adayı olabilmelerine yönelik bir maddenin bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na bazı mitinglerde eşlik edeceğini söyledi.

LANSMANI, DEPREMİN 40'I ÇIKMADIĞI İÇİN İSTEMEMİŞ

Özel, cumhurbaşkanı adaylık lansmanı ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi: "Bu pazar lansman planlanıyordu. Kemal Bey, 'depremin kırkı çıkmadan olmaz' dedi. Onu iptal etti. Kırkı geçtikten sonra bir pazar yapılır mı ya da fiilen kampanya başlar mı genel başkanın ve yöneticilerin taktirinde ama genel başkan, 'kırkı çıkmadan bir kampanya içime sinmez' dedi. Hatta deprem bölgesinde, kırkında mevlitlerin okutulduğu, o acının, yasın tamamlandığı ve kampanyanın sonra başladığı bir şey."

MUTABAKAT METNİNİN 12. MADDESİ NE DİYOR?

6 liderin imzaladığı ortak mutabakat metninin 12. maddesinde şu ifadeler yer almıştı: "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır."