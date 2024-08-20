İmamoğlu, Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği olarak önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı sonra da Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan'ı ziyaret ettik. İki konfederasyonla da zorlu koşullarda çalışanların ekonomik durumunun iyileştirilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili görüştük" dedi.