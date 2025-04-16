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'İmamoğlu yargılaması TRT'de yayınlansın' teklifine AK Parti'den destek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına ilişkin, "Yargılamaları TRT'de yayınlayın" teklifine AK Parti'den destek geldi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, "Canlı yayında yayınlanmasında hukuken bir engel yoksa, canlı yayınlansın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve sonrasında görevden alınan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Yargılamaları TRT'de yayınlayın" çağrısını yapmıştı. Daha sonra yapılan bir ankette ise her 10 kişiden 6'sının İmamoğlu ve ekibinin yargılandığı davaları TRT'den canlı olarak izlemek istediği sonucu çıkmıştı.

DESTEK GELDİ

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının TRT'de yayınlanmasıyla ilgili taleplere "Hodri meydan diyor, hangi televizyonda yargılama yapıldı da, burada yapılmıyor. Yayınlansın, hiçbir sıkıntı yok. Biz iddiaları bilmiyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey olsa seve seve. Canlı yayında yayınlanmasında hukuken bir engel yoksa, canlı yayınlansın." dedi.

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'İmamoğlu yargılaması TRT'de yayınlansın' teklifine AK Parti'den destek
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

İmamoğlu asla istemez tam tersine bir bahane ile gizlilik kararı aldırır bu yorumu da asın buraya

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

İLK DEFA CANLI YAYINDA HIRSIZ İZLİCEZ

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