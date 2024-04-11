İmamoğlu Trabzon'a Bayram Ziyareti Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Trabzon'a geldi.

Ailesiyle birlikte özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen İmamoğlu, burada kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

İmamoğlu, vatandaşlara teşekkür ederek, "Zahmet verdiniz. Bütün hemşehrilerime güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinizin ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Güzel şehrimizde büyüklerimizin ellerinden öperim. Her hanımefendiye can kurban, güzel ablalarımız gelmiş, sizi yürekten kucaklıyorum, iyi ki varsınız. Yarın İstanbul'umuzun inşallah eşleşerek çok güzel işler yapacağı Ortahisar Belediyesi'nde buluşalım tamam mı?" dedi.

Vatandaşların sevgi tezahüratlarında bulunduğu İmamoğlu, daha sonra ailesiyle birlikte özel programı için havalimanından ayrıldı.