İmamoğlu, Tevfik Göksu'yu ormana davet etti; İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı oturumlarının son birleşiminde 2023 yılı bütçesi görüşüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis'e sunulan 115 milyar 250 milyon TL'lik bütçeye ilişkin konuşma yaptığı sırada AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenyurt Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile aralarında geçen diyalog günü en çok konuşulanları arasına girdi.

İmamoğlu'nun meclisten gayrimenkul satışlarına daha önceki dönemde verilen onayların bu dönemde verilmemesini eleştirmesi ve durdurulan metro hatlarıyla ilgili açıklamaları sırasında da AKP sıralarından tepkiler yükseldi.

İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e dönerek "Şükrü başkan, Esenler'de gerginliği alan bir park varmış Tevfik (Göksu) söylemişti. Ama faydalı değil galiba. Gergin arkadaşlara Atatürk Ormanında yürüyüş yaptır" dedi.

Ardından sinirlenen Tevfik Göksu, İmamoğlu'na "Sen de geleceksin o zaman" diye yanıt verdi.

İmamoğlu ise "Gelirim tabi. Orman deyince sen ne anladın sevgili başkan" ifadeleriyle karşılık verdi.