İmamoğlu Saraçhane'de kürsüye çıktı, alandaki kalabalığın "İstifa" sloganı ortalığı inletti

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de İBB Binası önünde kalabalığa hitap etti. İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Hükümet istifa" sloganları ile kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Verilen karar sonrası Saraçhane'de toplanan partililere hitap eden İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Hükümet istifa" sloganları ile kesildi.

"BU KALABALIK YARIN DAHA DA BÜYÜYECEK"

İmamoğlu, "Evinize hoş geldiniz. Saraçhane sizin eviniz. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu kalabalık yarın çok daha büyüyecek. Genel Başkanlarımız burada olacak. Bir olacağız. Bütün olacağız" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BENİ ARADI,6'LI MASA LİDERLERİ TOPLANACAK"

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın 6'lı Masa'nın lideriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız" ifadesini kullandı.

SÖZLERİ SIK SIK "HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANIYLA KESİLDİ

Öte yandan Saraçhane önünde toplanan kalabalık İmamoğlu'na verilen cezayı protesto ederek sık sık "Hükümet istifa" sloganlarıyla İmamoğlu'nun konuşmasını böldü.

"SANDIKTA KARŞILIĞINI VERECEĞİZ"

Kalabalığın sloganlarının ardından konuşmasına yeniden devam eden İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Bu yapılanların karşılığını sandıktan göstereceğiz" dedi.