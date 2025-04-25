İmamoğlu'nun Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Yılmaz, Yıldız, Soytekin, Keleş ve Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının görüşme yapılan alanı gören kameraları bantla kapattığı görüntüler dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor. Görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği görülüyor.