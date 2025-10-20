Haberler

İmamoğlu'nun Lisans Diploma İddiası: İkinci Duruşma Silivri'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddialarıyla ilgili 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
