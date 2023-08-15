İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı?

İstanbul'a adaylığını bir kez daha açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilere de "İstanbul ittifakı" çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun çağrısını değerlendiren HDP'li Emirali Türkmen, ittifakları şimdiden konuşmanın yanlış olduğunu söyledi. Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmek birinci önceliğimiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını yeniden açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmek birinci önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN "İSTANBUL İTTİFAKI" ÇAĞRISI

CHP'nin mağlubiyetle ayrıldığı genel seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sık sık "değişim" mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol haritasını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" derken, siyasi partilere yaptığı "ittifak çağrısı dikkat çekti. İmamoğlu, "Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN TARTIŞMAK YANLIŞ"

İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum geldi. HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, ittifak meselesini şimdiden konuşmanın yanlış olacağını söyledi. Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan HDP'li Türkmen, "Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim" dedi.

"ÜÇÜNCÜ YOL SİYASETİMİZİ GÜÇLENDİRME AMACIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkmen, şu şekilde konuştu: "Şu bir gerçek ki biz tek adam rejimini yıkma mücadelesinden de üçüncü yol siyasetimizi güçlendirme amacımızdan da vazgeçmeyiz. Seçimler elbette önemli uğraklardır ama biz Emek Özgürlük İttifakı'nı nasıl genişleteceğimizi, mücadele odaklarını neyin üzerine kurmamız gerektiğini daha fazla önemsiyor ve tartışıyoruz.

"HER TÜRLÜ ORTAK MÜCADELE ARAYIŞI ÖNEMLİ"

Önemli olan seçimlerden önce örgütlenmek, toplumsal mücadeleyi yükseltmek, halkın taleplerini sahiplenmek. Bunları yapmadan seçim konuşmak çok doğru değil. Ama tabii ki her türlü ortak mücadele arayışı önemli. Bir ittifak olacak mı, olursa nasıl bir ittifak olacak? Bu sorunun cevabını kongreden sonra, parti yöneticisi seçilecek yeni arkadaşlar verecek. Halk toplantıları, atölyeler ve konferanslarda ortaya çıkan politik çizgi üzerinden yeni dönemi inşa edecekler."

"BİR SUDA İKİ DEFA YIKANILIR MI?"

Türkmen, geçmiş seçimlerdeki "aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatarak, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz." şeklinde konuştu.