İmamoğlu'nun sorgusundan yeni detay! Fotoğraf gösterip sordular

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diploması alındıktan sonra dün de 51 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Siyaset dünyasını karıştıran bu kararla taşlar yerinden oynadı. Görevinden alınan İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı da tartışmaya açıldı.

"FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken ifade alma işlemi sırasında İmamoğlu'na bazı fotoğrafların gösterildiği öğrenildi. "Fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum" diyen İmamoğlu, "Hayatım halkın arasında geçiyor ve insanlarla ilgili en fazla güvendiğim şey, bir kere gördüğüm insanları tanımak ve hatırlamak üzerinedir. Ancak listeli bir şekilde fotoğraf tablosunun önüme konularak; büyük bir bölümünün benimle çalışan, özel yaşamımda benimle ilişkili ve siyasi olarak yol arkadaşı olduğum belli insanların bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum. Zaten fotoğraflarda olan kişilerle ilişkilerim bellidir ve tespitlidir" ifadelerine yer verdi.

"NAMUSUMA, HAYSİYETİME LEKE GETİRECEK..."

Sözlerinin devamında gerek ticareti gerekse ailesiyle ilgili tüm hususların kamuoyunun önünde şeffaf biçimde sürdüğünü belirten İmamoğlu, "Üç nesildir ticaretin içinde olan bir insan ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı olarak kamuda hesap sormanın ve hesap vermenin çoklu yöntemleri var iken; namusuma, haysiyetime leke getirecek uygulamaları yapanların, raporları düzenleyenlerin Allah'ın verdiği ömür kadar mücadeleme hukuki zeminde sonuna kadar arayacağıma yemin ettim" şeklinde konuştu.